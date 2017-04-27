На Сибирском тракте ночью водитель грузовика уснул за рулем и врезался в столб (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

Сегодня ночью на Сибирском тракте грузовик Peugeot врезался в фонарный столб. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, что и стало причиной ДТП.

Как сообщает служба спасения «Сова», грузовик двигался из центра города в сторону Птицефабрики. В районе 10 километра Сибирского тракта автомобиль потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб. Машина получила серьезные механические повреждения, однако водитель не пострадал. Разбитый грузовик увезли с трассы на эвакуаторе.

Фото службы спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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