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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

В Екатеринбурге появились «торговцы патриотизмом» (ФОТО)

В Екатеринбурге появились «торговцы патриотизмом» (ФОТО)

В Екатеринбурге появились «торговцы патриотизмом» – с машин на выезде из города продают флаги, наклейки на автомобили, значки и даже освежители воздуха, посвящённые празднованию Дня Победы.

Новый День: В Екатеринбурге появились ''торговцы патриотизмом'' (ФОТО)

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, несколько автомобилей с патриотической продукцией припаркованы на улице Металлургов в сторону Московского тракта.

Новый День: В Екатеринбурге появились ''торговцы патриотизмом'' (ФОТО)
Новый День: В Екатеринбурге появились ''торговцы патриотизмом'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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