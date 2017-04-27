В Екатеринбурге появились «торговцы патриотизмом» (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

В Екатеринбурге появились «торговцы патриотизмом» – с машин на выезде из города продают флаги, наклейки на автомобили, значки и даже освежители воздуха, посвящённые празднованию Дня Победы.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, несколько автомобилей с патриотической продукцией припаркованы на улице Металлургов в сторону Московского тракта.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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