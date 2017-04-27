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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

В промзоне Артемовского в мазутном озере гибнут животные (ВИДЕО)

В промзоне Артемовского в мазутном озере гибнут животные (ВИДЕО)

Местный житель Максим Демашин прислал в редакцию NDNews.ru видео операции по спасению утки, угодившей в разлив нефтепродуктов. Птицу удалось достать, но она погибла от химического отравления. За 20 лет в этом озере завязли сотни животных: косули, утки, коровы, собаки, утверждает активист.

Ядовитое болото разлилось еще в 90-х на окраине Артемовского, рядом с бывшим комбинатом строительных конструкций. После остановки большей части городских предприятий эта земля фактически бесхозна, ответственных за разлив установить не удалось. По одной версии, вязкое вещество – это битум закрытого дорожного комбината, по другой – произошла утечка с нефтебазы, которая тоже находится рядом. Возможно также, что это мазут, которым отапливался цех по производству керамзита. Так или иначе, администрация, несмотря на публикации в СМИ и жалобы активистов, за 20 лет разлив так и не ликвидировала.

«Тут рядом водоем есть, рыбаки рассказывали, как два года назад косуля в яме по самые рога увязла. Мужики как дети плакали, бегали по берегу, пытались ее палками достать, не получилось. И это не первый случай. Домашних животных здесь сколько погибло – вы не представляете. Овцы, собаки. Рядом проходит единственная тропинка из города к коллективным садам. Однажды тут может утонуть ребенок», – рассказал NDNews.ru Демашин. В 2015 году он написал статью о разливе нефтепродуктов в местной газете. Тогда и выяснилось, что этот участок земли никому не принадлежит, денег на утилизацию опасного вещества в городском бюджете нет. Прокуратура по факту публикации проверку не проводила.

«В городе всего две газеты, неужели наши прокурорские работники не видели материал? Все знают про это озеро и знают, что оно наносит огромный вред окружающей среде. Но ничего не происходит», – недоумевает артемовский активист. Несколько дней назад он решил снять видеосюжет по проблеме для своего блога. Съемка закончилась операцией по спасению тонущей в вязком ядовитом веществе птицы.

Артемовский, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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