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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

ФК «Урал» устроит фан-зону на Вайнера для массового просмотра финала Кубка России

ФК «Урал» устроит фан-зону на Вайнера для массового просмотра финала Кубка России

В следующий вторник, 2 мая, состоится финальный матч Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в Сочи, поэтому для местных болельщиков, которые не смогли улететь на побережье, чтобы поболеть за любимую команду на стадионе, устроят бесплатную фан-зону с трансляцией матча.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», на отрезке улицы Вайнера около ТЦ «Гринвич» установят огромный экран, на котором будут показывать игру между «Уралом» и «Локо». Сам матч начнется в 20:30 по уральскому времени, однако фан-зона заработает раньше – с 19:00. До игры на площадке выступят музыкальные коллективы, включая группу «Мы вместе» (экс «N.E.V.A.») и Mama Siberian Street Band.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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