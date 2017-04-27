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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

Уральские связисты предсказали майский «бум» планшетов

Уральские связисты предсказали майский «бум» планшетов

В преддверии майских праздников самым популярным средством связи для свердловчан может стать планшет. В сезон отпусков спрос на эти устройства обычно вырастает на треть, когда жители области начинают запасаться девайсами для поездок на дачу, пикников с друзьями или путешествий.

«Компактный планшет – золотая середина между ноутбуком и смартфоном. При необходимости он способен заменить сразу пять устройств: навигатор, телевизор, электронную книгу, фотоаппарат и даже игровую приставку. И все это по доступной цене от нескольких тысяч рублей», – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» на Урале Сергей Алферов.

Отвечая запросам покупателей, интернет-магазин и салоны связи пополнились десятками моделями планшетов. Кроме того, «Мегафон» запустил весеннюю акцию – при покупке планшета пользователь получит 30% скидку на следующую покупку.

Мобильный оператор также предложил новую опцию «Интернет Планшет XS», которая включает в себя 1,5 ГБ быстрого интернета. Этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий. Кроме того, любители телевизионных передач и фильмов смогут бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV. Стоимость опции – 120 рублей в месяц.

Подключить «Интернет Планшет XS» можно будет на территории всей страны, за исключением Таймыра, Норильска, Магадана, Камчатки, Чукотки, Сахалина, Якутии и Крыма. В этих регионах услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана абонента.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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