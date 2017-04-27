Врио губернатора Куйвашев проведет выходные на Северном карьере

Публикации за 27.04.17

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшую субботу отправиться на север Среднего Урала – в Качканар. Здесь он проведет встречу с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Максимом Андриасовым и руководством Качканарского городского округа, сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал».

Стратегическая сессия, посвященная развитию муниципалитета, пройдет в Качканаре в эту субботу – 29 апреля. В управлении также напоминают, что Качканар – типичный моногород, и уровень благосостояния в нем напрямую зависит от стабильной работы градообразующего предприятия – ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. На протяжении 10 лет ЕВРАЗ оказывает поддержку учреждениям культуры и образования, здравоохранения и спорта Качканара. На совещании Евгению Куйвашеву будут представлены результаты этой деятельности и планы на будущее.

Планируется, что в ходе совещания будут обсуждаться различные подходы к решению типичных для моногорода проблем. Также ожидается, что в ходе визита Евгений Куйвашев посетит производственные территории ЕВРАЗ КГОК – смотровую площадку Северного карьера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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