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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

В Нижней Туре трое нетрезвых молодых людей упали на машине с плотины в водоем. Подростки получили переохлаждение, но госпитализация им не потребовалась.

Новый День: На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня утром на гидроузле по улице Строителей. 19-летний пьяный водитель за рулем машины «Хендай» наехал на ограждение плотины, после чего автомобиль рухнул в реку.

Новый День: На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

«В момент ДТП в автомобиле, помимо водителя, находились еще два пассажира – молодые люди 17 и 18 лет. К счастью, обошлось без серьезных травм. Всех троих из водоема доставали сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, – говорят в ведомстве. – Сотрудники ГИБДД выяснили, что шофер не имеет водительских прав. На него был составлен протокол, теперь его ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток. Установлено, что автомобиль принадлежит матери одного из пассажиров – участников поездки. Женщина пояснила, что иномарка находилась в ремонте. Она попросила 19-летнего друга своего сына посмотреть в исправном ли состоянии автомобиль. Позже она узнала о ДТП».

Новый День: На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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