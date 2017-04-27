На Урале пьяные подростки на иномарке упали с плотины в реку (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

В Нижней Туре трое нетрезвых молодых людей упали на машине с плотины в водоем. Подростки получили переохлаждение, но госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня утром на гидроузле по улице Строителей. 19-летний пьяный водитель за рулем машины «Хендай» наехал на ограждение плотины, после чего автомобиль рухнул в реку.

«В момент ДТП в автомобиле, помимо водителя, находились еще два пассажира – молодые люди 17 и 18 лет. К счастью, обошлось без серьезных травм. Всех троих из водоема доставали сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, – говорят в ведомстве. – Сотрудники ГИБДД выяснили, что шофер не имеет водительских прав. На него был составлен протокол, теперь его ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток. Установлено, что автомобиль принадлежит матери одного из пассажиров – участников поездки. Женщина пояснила, что иномарка находилась в ремонте. Она попросила 19-летнего друга своего сына посмотреть в исправном ли состоянии автомобиль. Позже она узнала о ДТП».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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