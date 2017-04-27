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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

В Екатеринбурге по требованию ГИБДД уволен водитель «бешеной» маршрутки, допустивший аварию

В Екатеринбурге по требованию ГИБДД уволен водитель «бешеной» маршрутки, допустивший аварию

В Екатеринбурге по представлению Госавтоинспекции уволен водитель автобуса, которой спровоцировал дорожную аварию. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне маршрутки.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, накануне 51-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Фиат-Дукато» превысил скорость и столкнулся с едущим впереди автомобилем «Шевроле-Нива». После удара маршрутку отбросило на две других машины. В результате аварии пассажирка микроавтобуса получила травмы. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением и рваной раной верхней губы.

Новый День: В Екатеринбурге по требованию ГИБДД уволен водитель ''бешеной'' маршрутки, допустивший аварию

После этого полицейские потребовали от руководителя компании, которая занимается пассажирскими перевозками, уволить виновника аварии с работы. Как выяснилось, к самой фирме у ГИБДД тоже накопилось немало претензий. С начала года сотрудники технадзора уже пять раз проводили негласные проверки на маршрутах, которые обсуживаются компанией, поскольку шел постоянный поток жалоб от пассажиров.

По результатам рейдов было составлено 15 административных материалов за нарушения ПДД на водителей автобусов, и еще 2 материала на должностных лиц. За допущенные нарушения и низкую транспортную дисциплину автопредприятию было выдано представление.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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