В Екатеринбурге на 7 часов перекроют центр для первомайских демонстраций

Публикации за 27.04.17

Администрация Екатеринбурга выпустила постановление о проведении официальных мероприятий, посвященных 1 Мая. Центр города закрывается для движения всех видов транспорта с 8:00 до 15:00. Кроме того, будет временно ограничена парковка автомобилей. В границах улиц, где пройдут первомайские шествия, на несколько часов вводится «сухой закон» – запрещена любая продажа алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздничные мероприятий пройдут с усиленными мерами безопасности. Горздраву поручено обеспечить первоочередное обслуживание «скорой помощью» вызовов, поступающих с мест массовых шествий.

На время демонстраций будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, по улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, по улице 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и по улице Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина. Площадь 1905 года будет расчищена от стоянки автомобилей с полуночи до 15:00. Временный запрет на парковку также действует на участках улиц Пушкина, 8 Марта и Ленина, где будут идти демонстрации.

Также документ устанавливает запрет на розничную продажу алкоголя для всех торговых точек, расположенных в границах проспекта Ленина – улиц Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Хохрякова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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