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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

Под Невьянском уснувший водитель погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО)

Под Невьянском уснувший водитель погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО)

В Свердловской области в результате столкновения грузового автомобиля и фургона погиб мужчина.

Фото отдела пропаганды областного управления ГИБДД
Фото отдела пропаганды областного управления ГИБДД

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла под Невьянском. В районе 91 километра трассы Екатеринбург – Серов 23-летний водитель Hyundai Porter врезался в идущий впереди ЗИЛ, которым управлял мужчина 1958 года рождения. «В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Предположительно, он уснул за рулем. Водительский стаж погибшего составлял менее одного года, но за это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», – уточняют в ведомстве.

Новый День: Под Невьянском уснувший водитель погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО)
Новый День: Под Невьянском уснувший водитель погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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