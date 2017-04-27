В Екатеринбурге уничтожили 5 тонн запрещенных фруктов и говядины

Публикации за 27.04.17

На овощебазе около «Калины» нашли пять тонн «запрещенки» – фрукты, овощи, ягоды – и говядину неизвестного происхождения. Все продукты уничтожили.

Рейд в поисках санкционки с участием сотрудников Россельхознадзора, таможни, ФСБ и полицейских на территории овощебазы около «Калины» прошел сегодня. «Уловом» силовиков стали 4669 кг плодовоовощной продукции и 172 килограмма мяса.

Из незаконного нашли гвинейские груши, которые завезли через Белоруссию (728 кг), пекинский салат из Польши (85 кг), польские яблоки (336 кг), польские груши (708 кг), польские листья салата (0,84 кг) и несколько видов товаров с неустановленной страной происхождения: 2663 кг яблок, 84 кг пекинской капусты, 47 кг цветной капусты, 7 кг салата Айсберг, 10 кг клубники. А заодно обнаружилось 172 кг говядины, страну происхождения которой не удалось установить.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, продукция изъята из оборота и уничтожена», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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