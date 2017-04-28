Прикрыть Ленину зад и сделать светомузыкальный фонтан – центральную площадь Первоуральска хотят реконструировать (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В Первоуральске студенты разработали проект благоустройства и реконструкции центральной площади Победы. Общественное пространство могут трансформировать в рамках федерального проекта по созданию комфортных городских зон. Изменения могут коснуться памятника Ленину, фонтана и рекламных площадей. Подробности проекта – в материале NDNews.ru.

Накануне в Первоуральске прошла уральская сессия ОНФ по благоустройству городской среды. Она была посвящена федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Напомним, он подразумевает софинансирование из нескольких источников – федерального, регионального и муниципального бюджетов. На деньги, выделенные государством, будут реконструироваться дворы жилых домов, а также парки, скверы и другие места отдыха горожан.

Под эту программу студенты Первоуральского металлургического колледжа создали собственный проект по реконструкции площади Победы. Учащиеся ПМК, в частности, выяснили, кто проводит больше всего времени на площади – это мамы с детьми, подростки, пенсионеры, посетители местной мэрии и дворца культуры, а также маргиналы. «У нас получилась довольно сложная формула разработки проектного задания – с учетом разности интересов групп, входящих целую аудиторию», – рассказал архитектор Сергей Чураков.

Одной из проблем, которую обозначили представители местной администрации, назвали выселение маргиналов. Но авторы проекта парировали, что посетители площади, если у них появится комфортное пространство для самих себя, «выдавят» всех нежелательных. Поэтому студенты предложили сосредоточиться на том, чтобы сделать площадь удобной для всех остальных групп целевой аудитории.

Первое, с чего решили начать, это оградить гуляющих от памятника Ленину. «Ленин стоит лицом к домам, но спиной к тем, кто находится на площади. Мы хотим предложить, чтобы были какие-то деревья, например, чтобы они закрывали… заднюю часть Ленина. Не очень приятно, когда ты идешь в сторону скульптуры, а она к тебе задницей», – смущаясь, объяснила одна из студенток ПМК.

Архитектор Чураков поддержал ее. «Эта композиция создавалась ради демонстраций, чтобы вождь был лицом к тем, кто в них участвует. А теперь все смотрят на его спину. Мы не предлагаем его убрать, а сохранить, но разграничить вождя и гуляющих. В Москве на Тверской построили здание с балериной на крыше, но ее довольно быстро убрали, потому что появилась масса шуток – люди ей заглядывали под пачку. У вас то же самое в Первоуральске – кто делал генплан, просто не додумал этот нюанс», – отметил Чураков.

Другой проблемой площади назвали засилье рекламы. «Она резонирует с площадью. Нет единообразия. Все это выглядит, как Шанхай. И тут у нас обращение к нашим уважаемым руководителям: раз люди [бизнесмены] занимают такое место в городе, значит, они не бедны, и надо поручить, чтобы разработали единый стиль этих помещений. Чтобы все это гармонично в ансамбль вписывалось. То же самое с ДК – там тоже много странной рекламы. Висит что-то на входной группе, в стороне какая-то реклама. Нет единого стиля, а ведь это лицо города», – отметила представительница ПМК.

Архитекторы поддержали эту мысль, отметив, что вопросом должен озаботиться главный художник города. «Надо привести в порядок всю эту вакханалию», – сказал Чураков.

В ходе дискуссии участники определили и то, что должно стать доминантой всего ансамбля площади. Учащиеся ПМК сначала посетовали на то, что «фонтан – отстой». И предложили заменить его каким-то иным объектом. Но после примирились с тем, что вокруг фонтана можно создать некую «точку притяжения» горожан. «Это может быть место встреч. Мы посовещались с ребятами, кто гуляет на площади, все говорят, что если встречи назначают, то делают это у фонтана. Но он большой. Поэтому надо, чтобы у него были какие-то сигнальные элементы. Чтобы кто-то, кто пришел на встречу, мог сказать: «Я стою у розового пятна», – предложили студенты.

Но у экспертов возникла другая идея. Они предложили сделать фонтан светомузыкальным. Директор челябинской фирмы ИТК, которая занимается разработкой подобных проектов, Артем Златоуст предложил проект реконструкции фонтана. «Он должен быть монолитным, запоминающимся. Чтобы он не казался тоненькой писелькой, а был с нормальными струями, чтобы был с подсветкой и музыкой», – сказал челябинец.

Правда, местные чиновники отнеслись к затее с изрядной долей скепсиса: «Вы уверены, что жители соседних домов будут в восторге от того, что у них под окнами [окна мэрии также выходят на фонтан] постоянно будет сверкать и музыка играть?». Но этот аргумент отвергли: «Он же не будет круглосуточно включен. Только надо отразить какую-то идентичность Первоуральска в этом фонтане», – отметили авторы концепции.

«У меня только один вопрос после всего этого – выдержит ваш роддом всплеск рождаемости после того, как такой фонтан заработает?» – пошутила в заключение куратор проектов по благоустройству, представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Екатеринбург, Первоуральск, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Первоуральск. Другие новости 28.04.17

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