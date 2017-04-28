На Полевском тракте в ДТП погиб лежавший на дороге мужчина (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В четверг, 27 апреля, в 23:30, на 12 километре Полевского тракта случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГИБДД, водитель ВАЗ-2113 1986 года рождения (водительский стаж 11 лет), двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону поселка Горный Щит, наехал на человека, лежавшего на проезжей части. Мужчина 1978 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Автомашина получила незначительные механические повреждения.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными при управлении транспортным средством, особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. По данному происшествию будет проведено расследование.

Екатеринбург – Полевской, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург – Полевской. Другие новости 28.04.17

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