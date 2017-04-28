На Уралмаше «Тойота» сбила велосипедиста (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В Екатеринбурге сегодня утром на Уралмаше водитель «Тойоты» сбил велосипедиста на перекрестке. Любитель двухколесного транспорта попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru очевидцы, сегодня утром на перекрестке 40-летия Октября и улицы Победы иномарка сбила велосипедиста. Водителя двухколесного транспорта после удара откинуло на соседнюю машину. После падения он ударился головой, при этом велосипедист был в шлеме, что, возможно, уберегло его от более серьезных травм. На месте ему начали помогать свидетели аварии.

В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу прокомментировали подробности аварии. Авария произошла близ дома по улице Победы, 70. Водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны улицы Индустрии в сторону улицы Ломоносова и собирался повернуть налево, однако в нарушение ПДД не уступил дорогу велосипедисту, который ехал прямо во встречном направлении. «Велосипедист, мужчина 1985 года рождения, упал на другое транспортное средство. Он доставлен в 23-ю больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», – отметили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

На Полевском тракте в ДТП погиб лежавший на дороге мужчина (ФОТО). / Прикрыть Ленину зад и сделать светомузыкальный фонтан – центральную площадь Первоуральска хотят реконструировать (ФОТО). / 28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»