В Академическом эвакуировали «Сбербанк» из-за полуметровой лягушки

Публикации за 28.04.17

Сегодня утром в Академическом эвакуировали отделение «Сбербанка». В помещении, где стоят банкоматы, кто-то оставил полуметровую куклу-игрушку. Здание оцеплено.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru очевидцы, буквально в эти минуты оцепили офис «Сбербанка» на Вильгельма де Геннина, 31. «Кто-то подкинул в предбанник, где стоят банкоматы, полуметровую куклу-лягушку, никто не признался чья она. Нас всех вывели наружу, отделение закрыли. Стоим, ждем саперов и минеров», – говорит находящийся на месте житель Екатеринбурга.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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