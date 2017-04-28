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Публикации за 28.04.17

В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО)

В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО)

Рано утром в Нижнем Тагиле загорелся склад деревообрабатывающего цеха. Огонь охватил 200 квадратных метров, открытое горение уже ливидировано. Скорее всего, причиной стало короткое замыкание.

Новый День: В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО)

Сообщение о пожаре поступило в 05:05. Загорелся склад деревообрабатывающего цеха на улице Кирова, где находятся станки и готовая продукция. Огонь начал быстро распространяться, к месту отправили 10 машин и 33 человека личного состава, работало 2 звена газодымозащитников. Локализовать огонь удалось через час, к 06:21 было ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжают работу на месте пожара, проводят проливку и разборку сгоревших конструкции. В результате пожара пострадавших нет.

Новый День: В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО)

«По факту пожара проводится дознание, рассматриваются различные версии случившегося, одна из наиболее вероятных причин – короткое замыкание электропроводки», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Новый День: В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО)

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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