NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Житель Сухого Лога заплатит 12 тысяч рублей за шутку о бомбе в сельском ДК

Житель Сухого Лога заплатит 12 тысяч рублей за шутку о бомбе в сельском ДК

В Сухом Логу мировой судья по иску прокурора постановил взыскать с местного жителя Александра Хорькова в пользу государства убытки, связанные с ложным сообщением о взрывном устройстве.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, утром 9 декабря 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил о бомбе в помещении Дома культуры в селе Рудянском. Правоохранители отреагировали на сообщение – из здания ДК было эвакуировано 7 человек и проведена проверка, никакой бомбы и взрывчатых веществ не обнаружилось. Оперативники установили номер телефона, с которого поступил вызов и уже в январе 2017 года Александр Хорьков предстал перед судом. Мужчина был признан виновным в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»). Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Кроме того, прокурор Сухого Лога обратился с иском о взыскании ущерба – «пустой» выезд правоохранителей и спецтехники обошелся государству в 12 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал Хорькова возместить убытки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

На ЖБИ подожгли машину-автохлам (ФОТО). / В Верхней Сысерти произошел массовый замор рыбы (ФОТО). / В Нижнем Тагиле загорелся деревообрабатывающий цех (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter