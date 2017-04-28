Житель Сухого Лога заплатит 12 тысяч рублей за шутку о бомбе в сельском ДК

Публикации за 28.04.17

В Сухом Логу мировой судья по иску прокурора постановил взыскать с местного жителя Александра Хорькова в пользу государства убытки, связанные с ложным сообщением о взрывном устройстве.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, утром 9 декабря 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил о бомбе в помещении Дома культуры в селе Рудянском. Правоохранители отреагировали на сообщение – из здания ДК было эвакуировано 7 человек и проведена проверка, никакой бомбы и взрывчатых веществ не обнаружилось. Оперативники установили номер телефона, с которого поступил вызов и уже в январе 2017 года Александр Хорьков предстал перед судом. Мужчина был признан виновным в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»). Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Кроме того, прокурор Сухого Лога обратился с иском о взыскании ущерба – «пустой» выезд правоохранителей и спецтехники обошелся государству в 12 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал Хорькова возместить убытки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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