Погода в Екатеринбурге испортится ко вторым майским

Публикации за 28.04.17

Первомай в Екатеринбурге, судя по прогнозам синоптиков, обещает быть удачным – ожидается теплая погода, вероятнее всего, обойдется без осадков. Однако уже ко Дню Победы ситуация может измениться в худшую сторону – в Свердловской области похолодает.

По данным Гидрометцентра России, сегодня столбики термометров в Екатеринбурге поднимутся до +18…+20 градусов. Однако не исключен небольшой дождь. Возможны осадки и завтра, но будет чуть прохладнее – до +15 градусов. В последний день апреля и первый день мая дождей не ожидается, а воздух прогреется до +16 градусов.

Такая погода продержится до среды, а с середины недели начнутся дожди. Сначала будет тепло: в среду до +19, в четверг до +17 градусов. Однако затем резко похолодает – во вторую половину майских праздников столбики термометров даже днем не будут подниматься выше +4…+6 градусов. При этом все это время будут идти дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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