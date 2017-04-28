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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

Мэрия: «Большой воды» в Екатеринбурге не будет

Мэрия: «Большой воды» в Екатеринбурге не будет

Пик паводка на территории Екатеринбурга пройден без чрезвычайных происшествий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое мнение специалисты высказали по итогам Вчерашнего заседания противопаводковой комиссии.

По наблюдениям специалистов, паводок в этом сезоне существенно слабее, чем год назад. Его пик, связанный с таянием снежных масс, остался позади. Следующий пик может быть связан с разморозкой той воды, которая находится в почве, однако, когда он наступит и наступит ли вообще, сегодня сказать сложно. В связи с тем, что минувшее лето было очень засушливым, почва была не насыщена влагой – соответственно, излишков жидкости, которые могли бы существенно повлиять на повышение уровня воды в реках и водоемах, не будет.

По информации Гидрометцентра, повышение уровня половодья возможно только в случае интенсивных дождей в мае. На территории города зафиксировано только два места подтопления: в районе Широкой Речки – у госпиталя внутренних войск МВД России и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, что связано с изъянами дренажной системы последнего, и в переулке Иткульском, который подтапливается из-за активности расположенных в его окрестностях подземных ключей. Сегодня специалисты активно работают над ликвидацией подтоплений.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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