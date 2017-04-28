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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

Парад кукол и национальных костюмов пройдет в Екатеринбурге в субботу

Парад кукол и национальных костюмов пройдет в Екатеринбурге в субботу

Уже завтра, 29 апреля, днем в Екатеринбурге пройдет шествие творческих коллективов, которые принимают участие в международном музыкальном фестивале. В этом году колонна присоединится к параду ростовых кукол.

Как рассказали в пресс-службе Свердловской государственной детской филармонии, завтра в 10 утра от бывшей гостиницы «Свердловск» начнется шествие участников фестиваля фестивале «Земля – наш общий дом», который проходит в эти дни в Екатеринбурге. Коллективы, одетые в национальные костюмы, прошествуют с флагами к ДИВСу, где начнется музыкальная ярмарка и праздник национальных культур. «В этот раз мы планируем присоединиться к параду ростовых кукол», – отметили в пресс-службе детской филармонии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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