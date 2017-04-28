Мэрия Екатеринбурга займется поиском экстремистов в соцсетях через опросы пользователей

Публикации за 28.04.17

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поиск экстремизма в соцсетях. Исполнитель должен будет как самостоятельно перечитать форумы и блоги с поисках разжигающих постов, так и провести опрос пользователей соцсетей. Итогом станет двухсотстраничный отчет.

Администрация Екатеринбурга сегодня объявила аукцион на проведение комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму. Все работы оценили максимум в 450 тысяч рублей, платит городской бюджет. Как указано в техзадании, «цель комплексного анализа – выявление рисков намеренного направленного распространения противоречащих действующему законодательству РФ сведений пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявление причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения контента».

Работы будут проводиться в два этапа. В ходе первого исполнитель должен будет разработать план исследований, проинструктировать сборщиков информации, провести полевые исследования и проанализировать содержания блогов и систематизировать полученные данные. Полевые исследования подразумевают под собой проведение опроса, серии индивидуальных полуформализованных интервью (не менее 50 интервью) и не менее 10 фокус-групп, в каждой из которых примут участие хотя бы 10 человек. В ходе анализа форумов и блогов исполнитель должен будет заняться «выделением в них явных и скрытых экстремистских материалов с целью определения основных критериев его присутствия на не менее, чем 20 источниках в сети Интернет». По итогам исполнитель должен будет предоставить аналитический отчет: двухсотстраничный талмуд с характеристиками соцсетей. В выборку должны попасть как минимум 3000 человек, все они должны жить на территории Екатеринбурга и быть пользователями соцстей, а вот географическая привязка сайтов не оговаривается.

На втором этапе исследования экстремизмом будут заниматься некие эксперты: устроят обсуждения информационно-аналитического доклада, проведут семинар и прочее. Закончится все презентацией итогов исследования. А вот что мэрия будет делать с полученными данными, из документации неясно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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