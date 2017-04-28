NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Житель Краснотурьинска осужден за убийство 14-летней давности в Казахстане

Житель Краснотурьинска осужден за убийство 14-летней давности в Казахстане

Городской суд Краснотурьинска вынес обвинительный приговор 48-летнему Эдуарду Смирнову, убившему женщину в городе Петропавловске в Казахстане. Мужчине удавалось скрываться от следствия в течение 14 лет.

Как было установлено судом, преступление было совершено в период с 28 по 29 июля 2002 года в квартире, расположенной по улице Жабаева города Петропавловска. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ранее судимый за убийство Смирнов, будучи пьяным, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее 16 ударов по телу двумя ножами. Женщина скончалась на месте. Сразу после этого злоумышленник переехал в Россию и стал пользоваться поддельными документами. Тем не менее, правоохранительные органы Казахстана установили причастность Смирнова к убийству и объявили его в международный розыск. Уголовное дело было передано российским коллегам, так как преступник был зарегистрирован по месту жительства в Краснотурьинске, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину удалось задержать лишь в декабре 2016 года в городе Иваново. Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил Эдуарда Смирнова к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 28.04.17

Мэрия Екатеринбурга займется поиском экстремистов в соцсетях через опросы пользователей. / Обвинение просит назначить Соколовскому реальный срок – три с половиной года колонии. / Минспорта области отчиталось: треть свердловчан сдали нормы комплекса ГТО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter