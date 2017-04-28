Житель Краснотурьинска осужден за убийство 14-летней давности в Казахстане

Публикации за 28.04.17

Городской суд Краснотурьинска вынес обвинительный приговор 48-летнему Эдуарду Смирнову, убившему женщину в городе Петропавловске в Казахстане. Мужчине удавалось скрываться от следствия в течение 14 лет.

Как было установлено судом, преступление было совершено в период с 28 по 29 июля 2002 года в квартире, расположенной по улице Жабаева города Петропавловска. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ранее судимый за убийство Смирнов, будучи пьяным, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее 16 ударов по телу двумя ножами. Женщина скончалась на месте. Сразу после этого злоумышленник переехал в Россию и стал пользоваться поддельными документами. Тем не менее, правоохранительные органы Казахстана установили причастность Смирнова к убийству и объявили его в международный розыск. Уголовное дело было передано российским коллегам, так как преступник был зарегистрирован по месту жительства в Краснотурьинске, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину удалось задержать лишь в декабре 2016 года в городе Иваново. Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил Эдуарда Смирнова к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 28.04.17

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