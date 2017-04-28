Свердловские энергетики переходят на режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

Публикации за 28.04.17

В майские праздники энергетики будут работать в режиме повышенной готовности. Сейчас специалисты убирают сухую траву возле электросетевых объектов и проверяют пожарные гидранты. Этой весной число природных пожаров в Свердловской области уже выросло в три раза, поэтому спасатели и коммунальщики просят уральцев быть аккуратнее с огнем в лесу.

«У нас пожароопасных ситуаций пока не зарегистрировано – случаев возгораний сухой травы нет. Хотя это не значит, что можно успокоиться – осмотры и объезды электросетевых объектов проходят ежедневно. Проверяем охранные зоны на предмет несанкционированного складирования материалов, наличие путей подъезда. Тщательно следим за уборкой травы возле комплектных подстанций и распределительных пунктов, – сообщил начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин. – Фактором риска могут стать праздники – майские пикники часто заканчиваются пожарами. Поэтому мы просим жителей быть предельно осторожными с огнем, по возможности не пользоваться жидкостью для розжига, следить за детьми».

На предприятии основательно подготовились к прохождению пожароопасного периода – создан необходимый резерв техники, оборудования и автотранспорта для ликвидаций возможных технологических нарушений. Также организован непрерывный мониторинг ситуации. За координацию работы энергетиков отвечает региональный штаб под руководством министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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