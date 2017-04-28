Накануне выборов в Екатеринбурге клонировали известное интернет-издание (ФОТО) / Роскомнадзор: «Бывшему владельцу грозят проблемы»

Публикации за 28.04.17

В Екатеринбурге назревает медийный скандал. Некогда популярное интернет-агентство, которое владельцы официально закрыли, внезапно «воскресло». Название, домен и даже архивные материалы – прежние. Но бывшая владелица сайта уверяет: базу украли, и не исключено, что в предвыборный период клон СМИ будут использовать как площадку для провокационных, возможно даже экстремистских, материалов.

Речь идет о сайте, который принадлежал интернет-агентству НЭП-08. В 2008 году его создала журналист Анастасия Гусарова, издание занималось экономическими новостями, в 2013 году сайт было решено закрыть. Учредитель, на которого была выдана лицензия, – ООО «Агентство экономических новостей «НЭП 08» – было ликвидировано 10 июня 2013 года (база «Контур-Фокус»). ООО «НЭП 08», которое также занималось деятельностью информационных агентств, было ликвидировано в январе 2017 года. В марте этого года Гусарова перестала оплачивать доменное имя, таким образом nep08.ru стал доступным для новых владельцев.

И, очевидно, таковые уже появились. При этом неизвестные решили «воскресить» новостной портал, оформив все так, будто это то самое СМИ: на сайте воссоздан тот же самый дизайн, перенесены все архивные материалы.

«Я закрыла агентство и им не занималась, о том, что по старому адресу начали выходить какие-то публикации, сама узнала от коллег-журналистов, мне позвонили и сказали, что там выходят ужасные новости с дикими заголовками. Они сделали клон, полную копию, даже с указанием нашей лицензии. Как мне объяснили специалисты, архивы, скорее всего, копировали еще тогда, когда сайт на самом деле работал, есть специальные программы, позволяющие это сделать. Я не готова сказать, кто это делает. Но, возможно, накануне выборов некто готовит площадку для какого-то слива, будут провокационные материалы, может, даже экстремисткие. С моей старой почты, которая привязана к домену, сейчас идет рассылка новостей. Новости – полная помойка. Для меня это репутационные проблемы, я же не могу позвонить всем, кто знает меня и читал раньше сайт, и сказать, что это точно не я. Есть проблема посерьезнее – опасаюсь, что появится незаконная информация и могут быть вопросы ко мне», – рассказала корреспонденту NDNews.ru Анастасия Гусарова.

Добавим, на сайте в подразделе «редакция» никакие персоны не указаны, в контактной информации нет номера телефона. Зато есть адрес: дом на Первомайской, который в очередной раз горел буквально год назад, этот ветхий барак давно облюбовали бомжи.

По словам Гусаровой, она подавала документы на закрытие лицензии, кроме того, как уже говорилось выше, правообладатель лицензии – ООО «Агентство экономических новостей «НЭП 08» – ликвидировано. Однако в базе Роскомнадзора лицензия числится как действующая. В отделе контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по УрФО корреспонденту NDNews.ru пояснили, что для бывшего владельца сейчас важно разобраться, почему лицензия до сих пор действует, и максимально быстро ее закрыть – в случае проверок этого портала специалистами РКН к Гусаровой на самом деле могут быть претензии.

«Регистрировались они в Москве, но я не вижу в базе, что в Москву документы на закрытие лицензии поступали, возможно, их направили по неправильному адресу. Учредителю необходимо собрать пакет документов на закрытие лицензии и направить их в московский роскомнадзор. Тогда их из базы исключат, это делается в течение 30 дней. Насколько я вижу, устава редакции у нас нет, значит, он должен быть на руках – там можно посмотреть, как это делается в случае, если учредителя нет, скорее всего, там будет написано, что такое право переходит к редакции. Если к нам поступят жалобы на действия СМИ с этой лицензией и мы будем выходить с проверкой, у владельца действительно могут быть проблемы», – прокомментировала главный специалист-эксперт отдела Алена Шевченко. Она порекомендовала бывшим владельцам экономического агентства максимально быстро направить документы, а в письме вместе с просьбой закрыть лицензию прописать: «В дополнение хочу донести до вас информацию…» и подробно изложить ситуацию. Кроме того, в данном случае речь может идти о нарушении уголовного законодательства, так как некто явно пытается выдать себя за другое лицо, в том числе воспользовавшись лицензией, на которое у неизвестных нет прав. «Могу посоветовать написать заявление в полицию. В случае, если у Роскомнадзора будут вопросы по этому сайту, этим заявлением можно будет защитить себя», – добавила эксперт.

Связаться с нынешним владельцем домена по понятным причинам не удалось, в открытых источниках фамилия владельца не указана.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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