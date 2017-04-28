ГИБДД начала охотиться за тонированными авто

Публикации за 28.04.17

Екатеринбургские водители сообщают, что сотрудники ГИБДД стали пристальнее следить за автомобилями с тонированными стеклами. Останавливают даже машины с небольшим затемнением, а особенно злостных нарушителей отправляют в суд.

Как рассказал NDNews.ru екатеринбургский автолюбитель Алексей, за последние две недели его трижды останавливали за тонировку. «Лоб» у меня чистый, тонированы только боковые стекла, но тонкой пленкой – чуть больше 20%. Видимости не мешает. На первые два раза отпустили, на третий инспектор проверил плотность пленки специальным прибором и выдал предписание устранить нарушение», – рассказал житель города.

В ГИБДД Екатеринбурга подтверждают, что стали обращать больше внимания на тонированные не по правилам авто. Так, только на этой неделе сразу четырех водителей отправили в суд за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции о снятии тонировочной пленки. Двое автолюбителей отделались штрафами по 1000 рублей, а другим двоим придется отбывать наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. «Полномочия, предусмотренные требованиями ФЗ «О полиции», в частности пункт 1 ч.1 ст. 13 данного закона, дают сотруднику полиции право требовать от граждан прекращения противоправного действия. При этом водитель обязан на месте удалить тонировочную пленку. Если гражданин отказывается выполнить законные требования инспектора ДПС, в отношении нарушителя составляется административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, после чего он доставляется в судебный участок, для привлечения к административному наказанию, санкцией которой является арест сроком на 15 суток», – напомнили в пресс-службе горГАИ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

«Губернатор нас не замечает»: уральские студенты в июне готовы снова выйти на улицы (ФОТО). / Накануне выборов в Екатеринбурге клонировали известное интернет-издание (ФОТО). Роскомнадзор: «Бывшему владельцу грозят проблемы». / «Я атеист и либертарианец», – Руслан Соколовский произнес последнее слово перед приговором (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»