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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

Социолог: молодежи надо рассказывать о последствиях случайных связей и абортов

Социолог: молодежи надо рассказывать о последствиях случайных связей и абортов

Современная молодежная политика уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию, но практически полностью игнорирует проблемы полового воспитания.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на депутатских слушаниях в Свердловском заксобрании известный социолог, доктор философских наук, профессор Юрий Вишневский.

По его словам, практически исчезло такое понятие как «студенческая семья», оно заменяется «гражданскими браками» и просто половыми связями, причем сексуальную жизнь девушки и молодые люди начинают все раньше. «Мы все время боремся с наркоманией и алкоголизмом, и это, конечно, правильно. Но мало внимания уделяется таким негативным явлениям, как венерические заболевания среди молодежи, аборты, бесплодие, возникшие вследствие этого у молодых женщин. Я считаю, что сейчас надо акцентировать внимание на подготовке молодежи к семейной жизни. Это и будет нормальный гражданский, а не военный патриотизм. «Бессмертный полк» – это прекрасно, но нужно донести до молодежи понимание того, что патриотизм – это прежде всего готовность нести ответственность за себя и свои поступки», – подчеркнул профессор Вишневский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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