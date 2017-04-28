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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

На Первомай екатеринбургская полиция отправит 600 сотрудников

На Первомай екатеринбургская полиция отправит 600 сотрудников

Полиция подготовилась охранять порядок на первомайских шествиях и митингах. Ожидается, что в Екатеринбурге «трудящихся» и сочувствующих наберется около 35 тысяч.

«На территории столицы Урала с 29 апреля по 1 мая состоится 40 мероприятий с массовым пребыванием граждан. В том числе традиционные митинги и шествия по инициативе политических партий и общественных объединений. Ожидается, что в них примет участие до 34,5 тысяч человек. В обеспечении общественного порядка будет задействовано около 600 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, добровольных народных дружин и студенческих отрядов охраны правопорядка», – сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Все места проведения массовых мероприятий заранее проверят на взрывобезопасность, а участников дополнительно прогонят через металлодетектор.

Добавим, по оценкам депутата заксо Елены Чечуновой, по области всего в честь Первомая на шествия и митинги выйдут около 100 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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