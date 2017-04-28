В ближайшее время из района Солнечный запустят еще один автобусный маршрут

Публикации за 28.04.17

Из Солнечного в ближайшее время планируют запустить еще один автобусный маршрут, №53 – он пойдет через улицу Московскую до железнодорожного вокзала. Также разгрузить существующий въезд в район позволит запуск в этом году ЕКАД, где предусмотрена транспортная развязка «полный клевер» на пересечении с ул. Лучистой.

Глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин и первый заместитель генерального директора компании «Форум-групп» Сергей Мямин провели выездную встречу в районе Солнечный. Они осмотрели строительные площадки новых кварталов, оценили существующую инфраструктуру района и обозначили основные вопросы для реализации дальнейших планов.

Как сообщили в компании «Форум-групп», сегодня в Солнечном проживает 3 000 человек – это жители двух первых кварталов. В планах генерального застройщика ежегодно вводить 50-60 тысяч квадратных метров жилья, то есть каждый год численность района будет прирастать на 2 000 новых жильцов.

Естественно, такой быстрый рост района накладывает на застройщика ответственность: с увеличением численности жильцов возникает потребность и в строительстве социальных объектов, и в решении транспортных вопросов. Как рассказали представители «Форум-групп» во время объезда, в планах появление в районе школы на 1000 мест. Проект ее отражен в муниципальной целевой программе строительства на 2018-2019 годы. Запланирован ввод Ледовой арены с интернатом для юных хоккеистов. А уже в этом году – ко Дню города в августе – планируется ввести в эксплуатацию новый детский сад на 350 мест.

«Строительство дошкольного учреждения идет в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2015-2017 годы. А в августе этого года будет открыт новый сквер на ул. Счастливой. Площадь его 1,7 Га, протяженность главной аллеи по периметру сквера составит 500 м», – рассказал первый заместитель генерального директора компании «Форум-групп» Сергей Мямин.

Еще один важный вопрос для развития района с учетом его застройки – транспортная доступность. Для улучшения существующей дорожной сети и увеличения возможностей подъездных путей для легкового транспорта предлагается восстановить улицу Городскую. Также разгрузить существующий въезд в район позволит запуск в этом году ЕКАД, где предусмотрена транспортная развязка «полный клевер» на пересечении с ул. Лучистой. В ходе встречи обозначена и необходимость дальнейшего решения вопроса с общественным транспортом. Предлагается в ближайшее время запустить еще один автобус №53, с прямым маршрутом через ул. Московскую до ж/д вокзала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

«Бессмертный полк» устроил уличный концерт в центре города (ВИДЕО). / Киса, Ося, котики и кордебалет – в «Коляда-театре» премьера спектакля «12 стульев» (ФОТО). / На Первомай екатеринбургская полиция отправит 600 сотрудников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»