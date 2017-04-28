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Публикации за 28.04.17

На жителя тагильского поселка возбудили дело за «воспитание» школьницы кулаками

На жителя тагильского поселка возбудили дело за «воспитание» школьницы кулаками

в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело на домашнего тирана. Десятилетняя девочка рассказала полицейским, что отчим бьет ее, мать и еще троих детей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, история о семейном насилии вскрылась во время профилактической беседы, которую проводила инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 капитан Наталья Вологжанина в школе поселка Горноуральской. К инспектору обратилась 10-летняя школьница, которая рассказала о том, что отчим ее избивает.

В этой семье воспитываются четверо детей – девочки 16 и 10 лет, 11 мальчик и еще один, самый младший ребенок, единственный из всех, приходящийся родным ребенком кухонному боксеру. 36-летний мужчина нигде не работает, пьет и уже имеет судимость за домашние побои. Суд назначил ему обязательные работы, но он наказание почти не отбывает. Инспектор поговорила с матерью семейства, женщина подтвердила, что ее сожитель распускает руки – причем чаще всего достается ей и третьекласснице. Причем сам тиран даже не скрывает фактов избиения – по его мнению, он так воспитывает семью.

«Собранные материалы сотрудники полиции направили в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы», – прокомментировали в полиции.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 28.04.17

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