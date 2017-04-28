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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

«Может случиться беда»: в развалюхе в двух шагах от «серого дома» играют дети (ФОТО)

«Может случиться беда»: в развалюхе в двух шагах от «серого дома» играют дети (ФОТО)

Буквально в двадцати шагах от здания мэрии Екатеринбурга, во дворе дома №8 по переулку Банковскому уже несколько месяцев без всякой охраны и заграждений стоит аварийное здание, представляющее потенциальную опасность для живущих поблизости детей.

Новый День: ''Может случиться беда'': в развалюхе в двух шагах от ''серого дома'' играют дети (ФОТО)

Об опасном объекте рассказал в своем блоге екатеринбургский общественный активист Илья Будкевич. «Сюда меня пригласили сегодня друзья-предприниматели, обеспокоенные тем, что в самом центре Екатеринбурга, в любой момент может случиться непоправимая беда», – пишет блогер и перечисляет опасности: «Это массивное стекло, в котором отражается красивый и новенький Пассаж, болтается «на соплях». Упадет – сразу же человека напополам. Потом как всегда начнутся поиски виновных, а пока оно ждет своего часа»; «Периодически тут появляются маргиналы, которые то пьют, то снимают что-нибудь, что можно продать или куда-нибудь пристроить»; «По соседству с разрушенным помещением расположилась детская школа бокса, и ее посетители, по словам моих друзей – частые гости этого «кладбища» отходов».

Новый День: ''Может случиться беда'': в развалюхе в двух шагах от ''серого дома'' играют дети (ФОТО)

Илья Будкевич пишет, что не знает, есть хозяева у этой территории или нет, но надеется, что сообщение увидят те, кому следует, и примут меры. «На самом деле – тут опасно, и проще предотвратить возможную трагедию, чем потом искать виноватых», – резюмирует активист.

ФОТО: ЖЖ Ильи Будкевича

Новый День: ''Может случиться беда'': в развалюхе в двух шагах от ''серого дома'' играют дети (ФОТО)

Новый День: ''Может случиться беда'': в развалюхе в двух шагах от ''серого дома'' играют дети (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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