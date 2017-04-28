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Публикации за 28.04.17

В Екатеринбурге во второй раз не согласовали «Монстрацию» – молодежное шествие помешает готовиться ко Дню Победы (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге во второй раз не согласовали «Монстрацию» – молодежное шествие помешает готовиться ко Дню Победы (ДОКУМЕНТ)

Министерство общественной безопасности Свердловской области во второй раз не согласовало «Монстрацию» в Екатеринбурге. Заявка на проведение акции 6 мая была отклонена, так как молодежное шествие совпадает по времени с мероприятиями, посвященными Дню Победы, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, первую заявку на проведение «Монстрации» 1 мая чиновники не одобрили, так как организатор Александр Семухин допустил ошибки в оформлении документов. После переговоров с министерством он подал второе уведомление на 6 мая. Маршрут и время проведение акции осталось прежним: с 14:30 до 16:30 «монстранты» должны были прошагать от Ельцин-центра по набережной Исети, пересечь улицы Малышева и 8 Марта и остановиться у ТЦ «Гринвича». Предполагалось, что в шествии примут участие до 300 человек. Однако сегодня из министерства снова пришел ответ с отказом.

Свое решение ведомство объясняет тем, что заявленное шествие может помешать мероприятиям, приуроченным к 9 Мая, – спортивным эстафетам, репетиции парада Победы и т.д. Кроме того, на пути «Монстрации» будет проходить митинг некой общественно-политической организации, которая подала заявку раньше. Помимо прочего выяснилось, что маршрут «монстрантов» пролегает мимо образовательных и медицинских учреждений, где запрещено митинговать в соответствии со статьей 7 областного закона №102. Как вариант, чиновники предложили организаторам перенести шествие на улицу Народного Фронта.

«Пусть сами ходят по Уралмашу, Химмашу, по Березовскому пусть еще походят, и в Пышму зайдут. Я больше не буду подавать заявку. Пять лет мы веселили почтенную публику, пора и честь знать. Ребятки пытались отразить себя, посмотреть на себя со стороны, чужими глазами. Творчески познавали мир, наверное, хотели его изменить к лучшему. Видимо, взрослым больше нравиться игра в «Синий кит». Их выбор!» – прокомментировал NDNews.ru Александр Семухин.

Шуточное шествие «Монстрация», придуманное как альтернатива первомайским демонстрациям, проводилось в Екатеринбурге с 2013 года. Акция была особо популярна среди подростков и в прошлом собирала несколько сотен человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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