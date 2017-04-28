В двух ДТП на Свердловской трассе погибла пенсионерка и пострадали семь человек (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

Сегодня днем с разрывом в полчаса на свердловской трассе случилось два ДТП – в одном из них получили травмы четыре человека, в другом погибла жилая женщина.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИББ по Свердловской области, около 14:30 на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск столкнулись две легковушки. Водитель «Опель-Астра» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2105. В результате погибла пассажирка «пятерки», пожилая женщина, которая ехала на заднем сиденье машины. Оба водителя и 17-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы.

Через полчаса еще одно ДТП случилось на 258 км Серовского тракта. Водитель автомобиля «Лада-Калина», который ехал в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и улетел в кювет, где машину перевернуло. В аварии пострадали четыре человека – водитель и три его пассажира. Уже известно, что за рулем автомобиля находился водитель, который никогда не получал водительского удостоверения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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