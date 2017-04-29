Центр Екатеринбурга перекрыли из-за эстафеты в честь Дня Победы

Публикации за 29.04.17

В Екатеринбурге перекрыли проспект Ленина из-за легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, перекрытия затронули участок проспекта Ленина от улицы Московской до Луначарского, продлится это с 09:30 до 14:30.

В мэрии добавили, что маршрут эстафеты будет состоять из одного круга почти для всех команд, и только первой группе предстоит преодолеть два круга, поделенных на 18 этапов. Частью эстафеты станет велогонка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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