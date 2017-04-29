NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.04.17

Центр Екатеринбурга перекрыли из-за эстафеты в честь Дня Победы

Центр Екатеринбурга перекрыли из-за эстафеты в честь Дня Победы

В Екатеринбурге перекрыли проспект Ленина из-за легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, перекрытия затронули участок проспекта Ленина от улицы Московской до Луначарского, продлится это с 09:30 до 14:30.

В мэрии добавили, что маршрут эстафеты будет состоять из одного круга почти для всех команд, и только первой группе предстоит преодолеть два круга, поделенных на 18 этапов. Частью эстафеты станет велогонка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 29.04.17

Глеб Самойлов отсудил у Вадима Самойлова 4,3 миллиона рублей. / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). / В двух ДТП на Свердловской трассе погибла пенсионерка и пострадали семь человек (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter