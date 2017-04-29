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Екатеринбург

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Публикации за 29.04.17

В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО)

В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО)

В Серовском районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и погиб в ДТП.

Новый День: В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО)

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля «Ниссан Примера» был пьян. Он ехал по улице Митина и не справился с управлением, съехал и дороги, и автомобиль перевернулся.

За рулем автомобиля находился 54-летний мужчина, его стаж вождения составлял 34 года.

Новый День: В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО)

Кроме водителя в автомобиле находились мужчины 49 лет и 41 года. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажиры пояснили полицейским, что все вместе втроем они выпивали, затем водитель автомобиля пригласил их к себе в гости. Погибший ехал с превышением скорости, и приятели не раз делали ему замечания, но он не реагировал. В результате автомобиль вынесло на обочину, водитель потерял контроль над управлением автомобилем.

Пассажиры не пострадали, водитель же от полученных травм скончался на месте.

Новый День: В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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