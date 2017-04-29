Вице-президент ЕВРАЗа: «Наш ключевой проект – вскрытие Собственно-Качканарского месторождения» (ФОТО)

Публикации за 29.04.17

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побывал в Качканаре, провел совещание с местной общественностью, а также встретился с вице-президентом ЕВРАЗа Максимом Андриасовым, который руководит Качканарским ГОКом. Встреча еще раз подтвердила, что развитие города возможно только при тесном взаимодействии между властью и градообразующим предприятием.

Максим Андриасов и Евгений Куйвашев

Областные власти побывали в местной школе, посадили клены в парке Строитель, а также съездили на Северный карьер ЕВРАЗ Качканарского ГОКа.

Евгений Куйвашев принимает участие в посадке кленов

Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов главными проектами развития Качканарского ГОКа назвал вскрытие Собственно-Качканарского месторождения и проект по развитию цеха хвостового хозяйства, что принесёт пользу экологии. Кроме того, сам Качканар будет претендовать на получение статуса ТОСЭР. Губернатор пообещал выделить 100 млн рублей на ремонт дороги от Серовской трассы до Качканара.

Северный карьер

О планах по развитию добычи руды в Качканаре сегодня журналистам рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов. «У нас есть два ключевых проекта по развитию ГОКа. Это проект развития цеха хвостового хозяйства. И второй проект, ключевой, по которому мы сейчас принимаем инвестиционные решения – развитие Собственно-Качканарского месторождения, оно позволит нам десятилетиями увеличивать объёмы добычи руды. Мы неоднократно заявляли, что мы не рассматриваем развитие карьера без города, мы работаем в этом городе, мы хотим быть для этого города полезными», – отметил Андриасов.

Максим Андриасов

Добавим, запасы железных титаномагнетитовых руд в Собственно-Качканарском месторождении, по предварительным оценкам, в пять раз больше, чем в разрабатываемом сейчас Гусевогорском. Запасы превышают 6,8 млрд тонн, этого хватит минимум на столетие. Что касается развития хвостового цеха, то цель этого проекта – продолжить безопасную эксплуатацию хвостохранилища до 2027 года и улучшение экологической обстановки. Ещё один реализующийся проект – развитие Северного карьера, его завершат в 2018 году.

В рамках этого проекта, который предполагает переход на комбинированный способ добычи и доставки руды на фабрики, было закуплено 20 130-тонных БелАЗов, бульдозеры, автогрейдер и прочая техника. Именно этот карьер показали сегодня журналистам и врио губернатора Евгению Куйвашеву, который побывал в вотчине ЕВРАЗа с рабочей поездкой.

Евгений Куйвашев

Как рассказал корреспонденту NDNews.ru сотрудник ГОКа Василий Ичеткин, это самый мощный карьер в Качканаре, а из-за залегания руды высоко к поверхности карьер может конкурировать с другими месторождениями, где процент железа в руде выше. Кроме того, город Качканар может получить статус ТОСЭР, об этом сегодня заявил Евгений Куйвашев. По его словам, Качканару необходимо формировать заявку на включение в ТОСЭР, чтобы предприятия, получая налоговые преференции, могли направлять высвободившиеся деньги на развитие города. Он отметил, что необходимо формировать стратегию, с которой подавать соответствующую заявку, в чем обязательно примет участие ЕВРАЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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