В Екатеринбурге в пожаре на Уралмаше погибли два человека

Публикации за 30.04.17

Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения двух тел на месте пожара в одном из домов на Уралмаше в Екатеринбурге.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сегодня около 8 часов 30 минут утра поступило сообщение об обнаружении поле пожара в квартире дома по улице Индустрии тел двух человек. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка.

На месте работает следственно-оперативная группа из сотрудников следствия, полиции и МЧС. Сейчас устанавливаются личности погибших и опрашиваются свидетели возможного убийства. Не исключено, что речь, действительно, идёт о совершении преступления и пожар мог быть инспирирован поджогом с целью замести следы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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