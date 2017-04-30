В Екатеринбурге водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)

Публикации за 30.04.17

Этой ночью на Полевском тракте неизвестный водитель сбил мужчину – от полученных травм тот скончался на месте аварии.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, около 00:30 на 13 км Полевского тракта произошла авария, в которой погиб пешеход.

Неустановленный пока водитель на неизвестном легковом автомобиле ехал со стороны поселка Горный Щит в сторону Екатеринбурга. По дороге он сбил мужчину 1957 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Погибший был одет в черную куртку, темные брюки, черные ботинки. На его одежде не имелось световозвращающих элементов.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Водителя ищут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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