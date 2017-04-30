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Екатеринбург

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Публикации за 30.04.17

В Екатеринбурге водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)

Этой ночью на Полевском тракте неизвестный водитель сбил мужчину – от полученных травм тот скончался на месте аварии.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, около 00:30 на 13 км Полевского тракта произошла авария, в которой погиб пешеход.

Новый День: В Екатеринбурге водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)

Неустановленный пока водитель на неизвестном легковом автомобиле ехал со стороны поселка Горный Щит в сторону Екатеринбурга. По дороге он сбил мужчину 1957 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Погибший был одет в черную куртку, темные брюки, черные ботинки. На его одежде не имелось световозвращающих элементов.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Водителя ищут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 30.04.17

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