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Екатеринбург

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Публикации за 30.04.17

После пожара на Колмогорова обнаружено тело задушенной пенсионерки

После пожара на Колмогорова обнаружено тело задушенной пенсионерки

В Екатеринбурге после пожара в доме на улице Колмогорова, 56, обнаружено тело убитой пенсионерки 82-х лет.

Об этом NDNews.ru сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, после тушения пожара в квартире жилого дома было обнаружено тело пенсионерки со следами насильственной смерти. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. СО по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Проводится экспертиза с целью выяснения, был ли пожар поджогом с целью скрыть следы преступления.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина информацию подтвердила, добавив, что оперативники выясняют, были ли из квартиры похищены материальные ценности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.04.17

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