В Асбесте покончил с собой сотрудник Росгвардии

В Асбесте с собой покончил действующий сотрудник Рос гвардии.
Как сообщил информированный источник NDNews.ru, это произошло сегодня ночью. Якобы 38-летний сотрудник ФГУП «Охрана» вернулся домой после суточной смены, после чего поссорился с женой. Он этого не выдержал и наложил на себя руки.
Имя и фамилию погибшего мы не называем из соображений этики.
В Росгвардии и полиции пока комментировать ситуацию отказались.
Асбест, Максим Бородин
Асбест. Другие новости 30.04.17
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