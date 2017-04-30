В Асбесте покончил с собой сотрудник Росгвардии

Публикации за 30.04.17

В Асбесте с собой покончил действующий сотрудник Рос гвардии.

Как сообщил информированный источник NDNews.ru, это произошло сегодня ночью. Якобы 38-летний сотрудник ФГУП «Охрана» вернулся домой после суточной смены, после чего поссорился с женой. Он этого не выдержал и наложил на себя руки.

Имя и фамилию погибшего мы не называем из соображений этики.

В Росгвардии и полиции пока комментировать ситуацию отказались.

Асбест, Максим Бородин

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