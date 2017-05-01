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Екатеринбург

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Публикации за 01.05.17

В Екатеринбурге из-за Первого мая перекрыли центр города

В Екатеринбурге из-за Первого мая перекрыли центр города

Сегодня, в cвязи с празднованием дня Весны и труда, в Екатеринбурге вновь перекрыли центральные улицы.

Как сообщили в горадминистрации, с 8:00 до 15:00 будут перекрыты улица Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, проспект Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, улица 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и улица Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина.

Ограничения также затронут и автомобильные парковки.Они будут под запретом с 00:00 до 15:00 по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, по улице 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина и по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова с 00:00 до 15:00.

Также движение по ряду улиц будет ограничено из-за репетиций парада Победы. Завтра, 2 и 5 мая движение будет закрыто с 20.00 до 4:00 по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по улице Репина от Ленина до Малышева и по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Массовое перекрытие дорог в день парада стартует с 6 часов утра 9 мая.

Напомним, что в минувшую субботу 29 апреля, перекрывали улицу Ленина от Московской до Луначарского из-за легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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