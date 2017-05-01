В Первоуральске скорые украсили воздушными шариками «Единой России» (ФОТО)

Публикации за 01.05.17

В Первоуральске очевидцы обнаружили довольно необычное проявление праздничного настроения.

Как передаёт корреспондент NDNews. ru, автомобили скорой помощи украсили партийной символикой. «Это довольно странно. К человеку при смерти приезжает карета скорой помощи. Его на носилках несут в машину и он видит праздничные шарики», – комментируют затею очевидцы.

Первоуральск,, служба информации РИА «Новый день»

Первоуральск,. Другие новости 01.05.17

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