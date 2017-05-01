Пассажирский автобус протаранил легковую Шкоду на остановке (ФОТО)

Публикации за 01.05.17

У остановки общественного транспорта автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось около часа назад на улице Крауля. Автобус столкнулся с легковой Skoda Octavia. Водитель Паза сбежал с места аварии. О пострадавших пока информации нет. В УГИБДД Екатеринбурга на момент выхода материала не смогли предоставить оперативный комментарий.

Фото: пользователь Вконтакте Алексей Смольников

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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