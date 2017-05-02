Экс-директора первоуральского парка культуры осудили за присвоение 700 тысяч

Публикации за 02.05.17

В Первоуральске осудили экс-директора парка культуры и отдыха за присвоение 735 тысяч рублей. Руководитель МУПа «передумала» отдавать заказ подрядчику, попросила вернуть уже заплаченные деньги, но не в кассу, а ей самой, наличными.

Осуждена Наталья Гичкина, которая ранее была директором МУП «Парк культуры и отдыха» в г. Первоуральске. Будучи руководителем муниципального предприятия, в марте-мае 2015 года, она заключила с директором ООО «Мегастрой» договор на поставку товарно-материальных ценностей (панелей, мусорных контейнеров и педальных приводов, отсева, щебня, почвогрунта) на 735 тысяч рублей. Предполагалась реконструкция парка.

Гичкина перевела деньги подрядчику, но потом сообщила директору ООО «Мегастрой», что парк в услугах фирмы не нуждается, и попросила вернуть ей перечисленные деньги, причем не на счет парка, а ей наличными. Что директор «Мегастроя» и сделал. А руководитель парка так и не внесла сумму на счет МУПа.

«Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Гичкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием своего служебного положения»)», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В ходе судебного следствия Гичкина вину не признала.

Ей дали 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 10 тыс. рублей. Кроме того, с нее взыскан материальный ущерб, причиненный муниципальному предприятию, в размере 735 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 02.05.17

В поселке Монетный за ночь сгорели 15 сараев, гаражи и автомобили. / Дополнение к анонсам. / 02 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»