Энергетики ждут затопления энергообъектов на севере Свердловской области

Публикации за 02.05.17

Энергетики подготовились к паводку. Пока ситуация там спокойная, повторения прошлогодней ситуации, когда только близ Туринска 60 ЛЭП стояли в воде, не ожидается, тем не менее, на случай ЧП заготовлен спецтранспорт.

Традиционно больше всего беспокойства энергетикам доставляют реки Тавда и Тура. Этой весной риск подтопления энергообъектов минимальный, уровень воды значительно ниже, хотя еще не все реки в северных районах вскрылись. «Снежный покров у нас почти исчез, 19 апреля растаял лед на реке Тавде – сейчас ее уровень растет на 40 сантиметров в сутки. Но русло еще далеко не заполнено – мы ждем, когда начнет сходить ледяной покров на севере. Тогда возможен быстрый подъем воды», – сообщил мастер Таборинского участка АО «Облкоммунэнерго» Сергей Соколовский. В этом территориальном подразделении на случай паводка уже приготовили, помимо колесного транспорта, лодку с мотором – в период разлива реки до отдаленных поселков Унже-Павинское, Заречный и Новоселово можно добраться только по воде. В режиме повышенной готовности работает и еще одно подразделение компании – в Туринске. Это традиционно паводкоопасная территория – в прошлом году в зоне подтопления тут оказались 60 опор воздушных линий и подстанция. От электроснабжения были отключены десятки частных домов, залитых водой и покинутых жильцами.

«В этом сезоне мы не ждем паводка. Уровень воды в Туре на сегодняшний день не достиг опасных отметок. С прошлым годом не сравнить – тогда в это время уже было все затоплено, вода быстро преодолела верхнюю планку – 8,5 метров», – рассказал начальник Туринского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Рябинкин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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