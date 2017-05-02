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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Отопление в Екатеринбурге пока отключать не намерены

Отопление в Екатеринбурге пока отключать не намерены

В Екатеринбурге, несмотря на по-летнему теплую погоду, пока не намерены отключать отопление – постановление главы администрации о завершении отопительного сезона еще даже не готовится.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, работа систем централизованного отопления в России регламентируется постановлением правительства России № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В пункте 5 части II «Условия предоставления коммунальных услуг» сказано, что завершить отопительный период можно не раньше, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура была выше +8 градусов.

Сегодня в Екатеринбурге ожидается очень теплая, летняя погода – будет ясно, до + 25 днем. Аналогичные значения покажут столбики термометров и завтра. Причем предыдущие несколько дней также были довольно теплыми – днем воздух прогревался до +15 градусов и выше.

Однако, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации Екатеринбурга, пока информации о том, что готовится постановление сити-менеджера о завершении отопительного сезона, нет. Как правило, батареи в квартирах екатеринбуржцев остывают после 15 мая. Вероятно, в этом году традиция не будет нарушена.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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