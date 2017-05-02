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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Минстрой разработал новые правила застройки Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ)

Минстрой разработал новые правила застройки Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ)

На официальном портале правовой информации Свердловской области размещен проект новых правил землепользования и застройки Екатеринбурга, разработанный министерством строительства Свердловской области.

Документ устанавливает границы градостроительных зон с перечнем разрешенных и условно разрешенных видов использования, а также оговаривает другие вопросы градостроительства. Например, в правилах указано, что при строительстве и реконструкции зданий в центре города должно обеспечиваться сохранение видовых коридоров на архитектурно-ландшафтные комплексы Ново-Тихвинского монастыря с собором Александра Невского, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Вознесенскую церковь, Храм-на-Крови.

О возможном строительстве в акватории Городского пруда храма святой Екатерины в документе не упоминается. Сама акватория не включена ни в одну градостроительную зону. Берег пруда, на котором стоит комплекс стадиона «Динамо», отнесен к категории ЦС-4 – «зона крупных спортивных сооружений». Условно разрешено в этой зоне строительство магазинов, заведений общепита, гостиниц, объектов придорожного сервиса. Зоны ЦС-5 – под строительство религиозных сооружений – на карте не указано. Впрочем, в правила землепользования могут быть внесены изменения по инициативе юридических лиц и по согласованию с областными властями.

В первой половине июня проект будет вынесен на публичные слушания. Шестого июня его представят жителям Екатеринбурга в ДИВСе, затем слушания пройдут во всех поселках, входящих в состав областного центра. Добавим, предыдущие правила застройки Екатеринбурга были утверждены городской думой в 2007 году, задолго до передачи градостроительных полномочий области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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