Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО)

Публикации за 02.05.17

Судебные приставы отправили на родину 19 узбеков, нарушивших миграционное законодательство. Почти все из них перелет до Ташкента оплатили самостоятельно.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 19 уроженцев Центральной Азии были выдворены за пределы России из Екатеринбурга. Все они – представители Узбекистана, и долгое время находились на Урале нелегально, у многих уже давно закончился срок пребывания или срок действия паспорта, но всё же они продолжали работать, не имея на то законных оснований.

Их признали виновными в нарушении режима пребывания на территории России. За данное правонарушение, в соответствии с действующим законодательством, судом иностранным гражданам назначено наказание по ст. 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворения за пределы страны. Практически все узбеки оплатили штраф и купили билет за свой счет – на деньги родственников или из личных накоплений, кому-то помогли земляки, проживающие в России легально. И с сопровождением приставов нелегалов в «Кольцово» усадили на рейс Екатеринбург – Ташкент. Все прошло в штатном режиме, без каких-то ЧП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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