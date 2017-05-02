NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.05.17

Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО)

Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО)

Судебные приставы отправили на родину 19 узбеков, нарушивших миграционное законодательство. Почти все из них перелет до Ташкента оплатили самостоятельно.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 19 уроженцев Центральной Азии были выдворены за пределы России из Екатеринбурга. Все они – представители Узбекистана, и долгое время находились на Урале нелегально, у многих уже давно закончился срок пребывания или срок действия паспорта, но всё же они продолжали работать, не имея на то законных оснований.

Новый День: Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО)

Их признали виновными в нарушении режима пребывания на территории России. За данное правонарушение, в соответствии с действующим законодательством, судом иностранным гражданам назначено наказание по ст. 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворения за пределы страны. Практически все узбеки оплатили штраф и купили билет за свой счет – на деньги родственников или из личных накоплений, кому-то помогли земляки, проживающие в России легально. И с сопровождением приставов нелегалов в «Кольцово» усадили на рейс Екатеринбург – Ташкент. Все прошло в штатном режиме, без каких-то ЧП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Главный тренер «Урала»: после скандала в Питере ждем интересную встречу. / Минстрой разработал новые правила застройки Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ). / Отопление в Екатеринбурге пока отключать не намерены.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter