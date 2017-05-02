Жительница Белоярского из ревности зарезала сожителя и соперницу

Публикации за 02.05.17

Жительнице Белоярского района предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, 39-летняя гражданка вернулась из поездки и неожиданно обнаружила своего гражданского мужа в обществе посторонней женщины за распитием спиртного. В порыве ревности она схватила бутылку из-под водки и напала на пару. Раненая соперница сумела вырваться и убежала к себе домой, но впоследствии скончалась в результате обильной кровопотери. Повздорившие сожители, оставшись в квартире одни, помирились и продолжили застолье, несмотря на раны, полученные мужчиной. К утру и он скончался от потери крови.

Шум скандала и звуки потасовки слышали соседи, которые и помогли полицейским восстановить картину произошедшего. Неработающая, ранее судимая за аналогичное преступление гражданка заключена под стражу, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 02.05.17

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