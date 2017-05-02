Екатеринбург снова перешагнул рубеж в 1,5 миллиона жителей

Публикации за 02.05.17

Екатеринбург вновь установил собственный рекорд по численности населения. По данным муниципального регистра на 1 мая 2017 года в уральской столице проживает 1 миллион 501 тысяча человек. При этом за апрель количество горожан увеличилось более чем на 2,45 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Гендерное распределение за последний год не изменилось: 44 % жителей Екатеринбурга – мужчины, 56 % – женщины. Самым густонаселенным районом города по-прежнему является Орджоникидзевский, где проживает пятая часть горожан. Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17 %), Верх-Исетский и Кировский (по 15 %), Ленинский (14 %), Октябрьский (10 %) и Железнодорожный (9 %) районы.

Добавим, что 1 октября прошлого года муниципальный регистр населения уже сообщал о преодолении Екатеринбургом планки в 1,5 миллиона человек, однако после уточнения данных эта цифра была скорректирована в сторону уменьшения – до 1,49 миллиона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Жительница Белоярского из ревности зарезала сожителя и соперницу. / Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО). / Главный тренер «Урала»: после скандала в Питере ждем интересную встречу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»