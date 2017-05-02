NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.05.17

Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

Сегодня вечером в Екатеринбурге снова будет закрыто движение транспорта в центре города из-за репетиции парада. NDNews.ru напоминает, по каким дорогам нельзя будет проехать.

Сегодня вечером на площади 1905 года пройдет очередная репетиция парада Победы – это вторая репетиция с участием военной техники и последняя перед генеральным прогоном. Тренировка пройдет с 22:00 до 01:00, однако, как и раньше, дороги будут перекрывать заранее: с 19:00 по маршруту движения колонн полностью перекроют центр города. С 8 часов вечера по проспекту Ленина от Луначарского до Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева; по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Из-за репетиций изменится и движение общественного транспорта. В объезд закрытого участка пойдут автобусы № 13,13а, 21, 23, 28, 32, 50, 54, 57, 57а, 61. Схему их движения можно . Трамваи пустят в объезд проспекта Ленина, схему движения сменят маршруты № 2, 6, 13, 15, 18, 26, 27, А. Три троллейбусных маршрута – № 3, 7, 17 – также будут ходить не как обычно. Подробная информация указана .

Последняя, генеральная, репетиция пройдет в ночь с 5 на 6 мая в это же время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Екатеринбург снова перешагнул рубеж в 1,5 миллиона жителей. / Жительница Белоярского из ревности зарезала сожителя и соперницу. / Из Екатеринбурга выслали 19 узбеков-нелегалов (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter