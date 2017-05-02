Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

Публикации за 02.05.17

Сегодня вечером в Екатеринбурге снова будет закрыто движение транспорта в центре города из-за репетиции парада. NDNews.ru напоминает, по каким дорогам нельзя будет проехать.

Сегодня вечером на площади 1905 года пройдет очередная репетиция парада Победы – это вторая репетиция с участием военной техники и последняя перед генеральным прогоном. Тренировка пройдет с 22:00 до 01:00, однако, как и раньше, дороги будут перекрывать заранее: с 19:00 по маршруту движения колонн полностью перекроют центр города. С 8 часов вечера по проспекту Ленина от Луначарского до Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева; по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Из-за репетиций изменится и движение общественного транспорта. В объезд закрытого участка пойдут автобусы № 13,13а, 21, 23, 28, 32, 50, 54, 57, 57а, 61. Схему их движения можно уточнить на сайте ЕМУП МОАП. Трамваи пустят в объезд проспекта Ленина, схему движения сменят маршруты № 2, 6, 13, 15, 18, 26, 27, А. Три троллейбусных маршрута – № 3, 7, 17 – также будут ходить не как обычно. Подробная информация указана на сайте ЕМУП ТТУ.

Последняя, генеральная, репетиция пройдет в ночь с 5 на 6 мая в это же время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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